РИА Новости: MI6 подготовила к отправке в Африку отряд украинских диверсантов

Британская разведслужба MI6 подготовила диверсионный отряд из украинских боевиков для отправки в Африку, целью отряда будет противодействие сотрудничеству России и Африки, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для отряда подобраны 100 боевиков, которые имеют боевой опыт на «восточном фронте».

Сообщается, что отправка отряда в Африку намечена на вторую половину августа.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о повышении роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в мире.