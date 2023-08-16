РИА Новости: MI6 подготовила к отправке в Африку отряд украинских диверсантов
«Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для отряда подобраны 100 боевиков, которые имеют боевой опыт на «восточном фронте».
Сообщается, что отправка отряда в Африку намечена на вторую половину августа.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о повышении роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в мире.