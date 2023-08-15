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Лавров: Россия ценит усилия стран Глобального Юга по помощи в урегулировании на Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит усилия стран Глобального Юга по помощи в урегулировании на Украине.
Лавров: Россия ценит усилия стран Глобального Юга по помощи в урегулировании на Украине
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Московской конференции по международной безопасности.

«Мы ценим искреннюю заинтересованность Китая, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Египта, Индии, других стран Глобального Юга», — сказал министр.

Как отметил Лавров, соответствующие страны работают над поиском справедливых, реалистичных путей к урегулированию ситуации в регионе.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о повышении роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в мире.

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