Лавров: Россия ценит усилия стран Глобального Юга по помощи в урегулировании на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит усилия стран Глобального Юга по помощи в урегулировании на Украине.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Московской конференции по международной безопасности.

«Мы ценим искреннюю заинтересованность Китая, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Египта, Индии, других стран Глобального Юга», — сказал министр.

Как отметил Лавров, соответствующие страны работают над поиском справедливых, реалистичных путей к урегулированию ситуации в регионе.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о повышении роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в мире.