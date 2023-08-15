Шойгу заявил о повышении роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в мире

На фоне спецоперации в мировой системе повысилась роль стран Азии, Африки и Латинской Америки, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что СВО положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере.

«Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств», — сказал Шойгу.

Ранее глава Минобороны России на полях международного военно-технического форума «Армия-2023» провёл переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным о вопросах ВТС.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к углублению равноправного сотрудничества с другими государствами в военно-технической сфере.