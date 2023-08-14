Путин: Россия готова к углублению военно-технического сотрудничества с другими странами
- РИА Новости
«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы», — сказал он.
По словам Путина, в России считают особенно важным вместе строить равную и неделимую систему безопасности.
Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что за первый день форума «Армия-2023» компания заключила контракт на сумму более $500 млн.