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Путин: Россия готова к углублению военно-технического сотрудничества с другими странами

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к углублению равноправного сотрудничества с другими государствами в военно-технической сфере.
Путин: Россия готова к углублению военно-технического сотрудничества с другими странами
  • РИА Новости

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы», — сказал он.

По словам Путина, в России считают особенно важным вместе строить равную и неделимую систему безопасности.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что за первый день форума «Армия-2023» компания заключила контракт на сумму более $500 млн.

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