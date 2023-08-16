Посол: Иран заинтересован в создании совместных с Россией авиакомпаний
«Еще одно направление — создание совместных авиационных компаний», — сказал Джалали в интервью газете «Известия».
По его словам, совместные авиакомпании необходимы для увеличения турпотока между Ираном и Россией.
Ранее в пресс-службе крупных российских туроператоров рассказали RT о спросе со стороны туристов из России на поездки в Китай и Иран на фоне сообщений о возможности организации безвизовых групповых путешествий в эти страны.