Посол: Иран готов к полной отмене виз с Россией

Иран готов полностью отменить визы с Россией, ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц, заявил посол страны в Москве Казем Джалали.

«Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу», — сказал Джалали в интервью газете «Известия».

По его словам, после соответствующих решений должностных лиц данные меры могут быть переведены в практическую плоскость.

Ранее в пресс-службе крупных российских туроператоров рассказали RT о спросе со стороны туристов из России на поездки в Китай и Иран на фоне сообщений о возможности организации безвизовых групповых путешествий в эти страны.