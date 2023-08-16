Посол: Иран готов к полной отмене виз с Россией
«Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу», — сказал Джалали в интервью газете «Известия».
По его словам, после соответствующих решений должностных лиц данные меры могут быть переведены в практическую плоскость.
Ранее в пресс-службе крупных российских туроператоров рассказали RT о спросе со стороны туристов из России на поездки в Китай и Иран на фоне сообщений о возможности организации безвизовых групповых путешествий в эти страны.