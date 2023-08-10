Решетников: Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен

Российский министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия направила в Индию предложение, предполагающее запуск безвизового группового туристического обмена между странами.

Об этом министр сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Решетников напомнил, что Россия уже запустила безвизовый обмен туристами с Китаем и Ираном, а далее должна последовать Индия.

«Мы направили туда предложение. Пока идёт проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в пресс-службе крупных российских туроператоров рассказали RT о спросе со стороны туристов из России на поездки в Китай и Иран на фоне сообщений о возможности организации безвизовых групповых путешествий в эти страны.