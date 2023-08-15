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Экс-разведчик Шаффер: слова Зеленского о Крыме не имеют под собой оснований

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма не имеют под собой никаких оснований.
Экс-разведчик Шаффер: слова Зеленского о Крыме не имеют под собой оснований
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Об этом заявил бывший разведчик вооружённых сил США Тони Шаффер.

«Они (ВСУ. — RT) и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский радиоведущий Гарланд Никсон на своём YouTube-канале заявил, что никакое вооружение Запада не поможет Украине победить Россию.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о росте недовольства среди украинских военных на фоне отсутствия успехов на фронте и бегстве иностранных наёмников.

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