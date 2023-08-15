Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма не имеют под собой никаких оснований.

Об этом заявил бывший разведчик вооружённых сил США Тони Шаффер.

«Они (ВСУ. — RT) и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский радиоведущий Гарланд Никсон на своём YouTube-канале заявил, что никакое вооружение Запада не поможет Украине победить Россию.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о росте недовольства среди украинских военных на фоне отсутствия успехов на фронте и бегстве иностранных наёмников.