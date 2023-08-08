Американский радиоведущий Гарланд Никсон на своём YouTube-канале заявил, что никакое вооружение Запада не поможет Украине победить Россию.

Он отметил, что все слова президента Украины Владимира Зеленского о захвате украинскими военными территории, которая воссоединилась с Россией, не имеют под собой никаких оснований.

«Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма — это пустой звук. Этого никогда не произойдёт. Весь мир это знает», — отметил он.

Никсон выразил непонимание в связи с требованием Украины от Запада самолётов F-16, так как Киеву уже ничего не поможет.

По его мнению, с «Зеленским уже покончено».

Ранее сообщалось, что американское правительство занимается проработкой нового пакета военной помощи Украине, который планируется направить осенью на рассмотрение конгресса.

7 августа в Пентагоне заявили, что первая партия танков Abrams американского производства уже официально одобрена к передаче на территорию Украины.