CNN: Белый дом собирается осенью запросить у конгресса дополнительное финансирование ВСУ

Американское правительство занимается проработкой нового пакета военной помощи Украине, который планируется направить осенью на рассмотрение конгресса.

Эту информацию приводит CNN со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дага Буша.

«Администрация работает над пакетом, который конгресс рассмотрит осенью», — сказал он.

Он отметил, что власти намерены убедительно изложить свою позицию. Также Буш выразил надежду добиться от конгресса финансовой поддержки, особенно это касается наращивания производства и закупки снарядов для Киева.

Ранее в Пентагоне заявили, что первая партия танков Abrams американского производства уже официально одобрена к передаче на территорию Украины.