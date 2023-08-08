CNN: Белый дом собирается осенью запросить у конгресса дополнительное финансирование ВСУ
Эту информацию приводит CNN со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дага Буша.
«Администрация работает над пакетом, который конгресс рассмотрит осенью», — сказал он.
Он отметил, что власти намерены убедительно изложить свою позицию. Также Буш выразил надежду добиться от конгресса финансовой поддержки, особенно это касается наращивания производства и закупки снарядов для Киева.
Ранее в Пентагоне заявили, что первая партия танков Abrams американского производства уже официально одобрена к передаче на территорию Украины.