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Китай намерен усиливать работу в сфере безопасности со странами — членами ШОС

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Министр обороны Китая Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что страна планирует расширить работу в сфере безопасности с государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также развивать кооперацию в военной сфере с Белоруссией и Ираном.
Китай намерен усиливать работу в сфере безопасности со странами — членами ШОС
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Китай готов... активно углублять сотрудничество в сфере обороны с новой страной ШОС — Ираном — и вступающей в организацию Белоруссией», — отметил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли уровня более чем союзнических.

Также официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию в период с 14 по 19 августа.

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