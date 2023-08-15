Китай намерен усиливать работу в сфере безопасности со странами — членами ШОС
- РИА Новости
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«Китай готов... активно углублять сотрудничество в сфере обороны с новой страной ШОС — Ираном — и вступающей в организацию Белоруссией», — отметил он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли уровня более чем союзнических.
Также официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию в период с 14 по 19 августа.