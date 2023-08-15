Китай намерен усиливать работу в сфере безопасности со странами — членами ШОС

Министр обороны Китая Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что страна планирует расширить работу в сфере безопасности с государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также развивать кооперацию в военной сфере с Белоруссией и Ираном.

РИА Новости

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