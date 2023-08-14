Блинкен анонсировал новые военные поставки Украине на $200 млн

Соединённые Штаты направят украинской армии новый пакет вооружений на сумму $200 млн. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

В заявлении Блинкена говорится, что США поставят Украине боеприпасы для систем ПВО, артиллерии, оборудование для разминирования и противотанковые средства.

В конце июля глава Госдепа США объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн.

Посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Маркарова ранее отметила, что не все представители украинской власти уверены в том, что поддержка со стороны Вашингтона будет предоставляться вечно.