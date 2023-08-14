Блинкен анонсировал новые военные поставки Украине на $200 млн
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В заявлении Блинкена говорится, что США поставят Украине боеприпасы для систем ПВО, артиллерии, оборудование для разминирования и противотанковые средства.
В конце июля глава Госдепа США объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн.
Посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Маркарова ранее отметила, что не все представители украинской власти уверены в том, что поддержка со стороны Вашингтона будет предоставляться вечно.