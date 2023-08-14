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Президент Польши Дуда потребовал от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской резни

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Президент Польши Анджей Дуда потребовал от Киева согласия на эксгумацию останков всех жертв Волынской резни.
Президент Польши Дуда потребовал от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской резни
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Его слова приводит PAP.

Он отметил, что у каждой жертвы трагедии должна быть собственная могила.

«Мы требуем возможности проводить поисковые работы для того, чтобы останки можно было идентифицировать и достойно похоронить», — сказал Дуда.

В июле польский сенат принял резолюцию на тему 80-й годовщины Волынской резни с призывом достойно похоронить жертв. В документе также утверждается, что в польско-украинских отношениях не может быть прославления националистических позиций.

Речь идёт о событиях 1943 года, которые впоследствии стали известны как Волынская резня. Боевики ОУН-УПА жестоко убивали всех подряд, включая стариков и детей. Радикалы практиковали пытки, грабежи и изнасилования. 

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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