Президент Польши Дуда потребовал от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской резни

Президент Польши Анджей Дуда потребовал от Киева согласия на эксгумацию останков всех жертв Волынской резни.

Его слова приводит PAP.

Он отметил, что у каждой жертвы трагедии должна быть собственная могила.

«Мы требуем возможности проводить поисковые работы для того, чтобы останки можно было идентифицировать и достойно похоронить», — сказал Дуда.

В июле польский сенат принял резолюцию на тему 80-й годовщины Волынской резни с призывом достойно похоронить жертв. В документе также утверждается, что в польско-украинских отношениях не может быть прославления националистических позиций.

Речь идёт о событиях 1943 года, которые впоследствии стали известны как Волынская резня. Боевики ОУН-УПА жестоко убивали всех подряд, включая стариков и детей. Радикалы практиковали пытки, грабежи и изнасилования.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).