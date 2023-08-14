ФСБ: в Финляндии за российскими дипломатами следили через парикмахерские и другие сервисы

В ФСБ рассказали в сюжете RT International о попытках специальной службы Финляндии (SUPO) и других западных спецслужб шпионить за российскими дипломатами через парикмахерские и другие сервисы в Хельсинки.

«Также можно выделить парикмахерские, такие как My colour и Echo. Данные учреждения находятся недалеко от посольства торгпредства», — рассказал представитель российской спецслужбы.

По его словам, в данных парикмахерских работают сотрудницы, которые передают получаемую информацию о дипломатах в SUPO.

«Можно выделить и специализированные учреждения, так называемый сад для собак Koiraparkki, он находится в центре Хельсинки. Туда сотрудники, помимо российских и других диппредставительств в Хельсинки, отводят своих домашних питомцев на тот период, пока они выполняют свои служебные обязанности, — утром привели, вечером забрали. ФСБ России фиксировались неоднократные попытки установления контактов с россиянами кадровыми сотрудниками спецслужб стран НАТО в указанном специализированном учреждении», — добавили в ФСБ.

В качестве примера сотрудник ФСБ рассказал о попытке установить контакт с российским гражданином сотрудницы MI6, которая ради этого водила собаку в Koiraparkki.

Также сотрудник спецслужбы рассказал об ателье, где его руководительница тоже вела шпионскую деятельность против российских граждан.

Ранее в ФСБ рассказали о попытках специальной службы Финляндии (SUPO) вербовать россиян.