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В ФСБ рассказали о поездке финского дипломата по приграничным регионам России с Украиной

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В ФСБ рассказали в сюжете RT International о поездке финского дипломата накануне начала СВО по приграничным регионам России с Украиной.
В ФСБ рассказали о поездке финского дипломата по приграничным регионам России с Украиной
  • Gettyimages.ru

«Перед началом специальной военной операции России на территории Украины с 18 по 22 января 2022 года атташе по вопросам обороны посольства Финляндии в Москве Вилхо Пекка Турунен совершил разведпоездку по приграничным регионам России с Украиной: Смоленская, Брянская и Курская области, где базировались российские воинские части», — рассказал представитель российской спецслужбы.

По итогам поездки дипломат провёл ряд встреч со своим американским коллегой Стюартом Джонатаном, в ходе которых доложил разведывательную информацию американской стороне.

Ранее в ФСБ рассказали о попытках специальной службы Финляндии (SUPO) вербовать россиян.

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