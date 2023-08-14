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В ФСБ рассказали о попытках спецслужб Финляндии вербовать россиян

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В ФСБ рассказали в сюжете RT International о попытках специальной службы Финляндии (SUPO) вербовать россиян.
В ФСБ рассказали о попытках спецслужб Финляндии вербовать россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«ФСБ России установлено, что SUPO установило плотный контроль за большинством сотрудников посольства и торгпредства России в Хельсинки, который выражается в демонстративном наружном наблюдении и агентурном сопровождении их профессиональной деятельности, а также мероприятий бытового характера», — заявил представитель российской спецслужбы.

По его словам, SUPO активно изучает места, где проводят время дипломаты и технические сотрудники.

«В подобных местах зачастую работает русскоговорящий персонал, который в обязательном порядке вербуется сотрудниками SUPO», — добавил он.

Через эту агентуру финская сторона собирает информацию о психологическом портрете дипломатов, об уровне достатка, о семьях, чтобы потом вербовать уже их самих.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.

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