В ФСБ рассказали о попытках спецслужб Финляндии вербовать россиян
- Gettyimages.ru
- © Westend61
«ФСБ России установлено, что SUPO установило плотный контроль за большинством сотрудников посольства и торгпредства России в Хельсинки, который выражается в демонстративном наружном наблюдении и агентурном сопровождении их профессиональной деятельности, а также мероприятий бытового характера», — заявил представитель российской спецслужбы.
По его словам, SUPO активно изучает места, где проводят время дипломаты и технические сотрудники.
«В подобных местах зачастую работает русскоговорящий персонал, который в обязательном порядке вербуется сотрудниками SUPO», — добавил он.
Через эту агентуру финская сторона собирает информацию о психологическом портрете дипломатов, об уровне достатка, о семьях, чтобы потом вербовать уже их самих.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.