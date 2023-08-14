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Tokyo Shimbun: в Румынии вспомнили об утраченной после распада СССР Северной Буковине

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В Румынии и других восточноевропейских странах вспомнили об утраченных землях, которые достались Украине после распада СССР, заявил обозреватель Tokyo Shimbun Юдзи Коянаги.
Tokyo Shimbun: в Румынии вспомнили об утраченной после распада СССР Северной Буковине
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По его словам, в связи с этим ряд стран в Восточной Европе расходится во мнениях с Западом в вопросе помощи Киеву. Так, например, он отметил «смешанные чувства к Украине» в Румынии.

«Древний город Сучава в Буковине (в северо-восточной части страны) находится совсем недалеко от Украины, и многие беженцы бегут сюда от военного конфликта. Но на улицах не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, ни украинских флагов», — цитирует обозревателя РИА Новости.

Вместо этого — информационные щиты с лозунгами «Есть только одна Буковина». Коянаги отметил, что в Бухаресте недовольны отсутствием должного внимания к вопросу о разделе границ в Восточной Европе, в частности принадлежности Северной Буковины.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о планах Польши по созданию польско-украинского соединения для оккупации Западной Украины.

В апреле зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины лучше её вступления в НАТО или мировой войны.

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