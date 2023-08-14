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Onet: поляки опасаются отдыхать на Балтийской косе из-за её близости к России

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Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией.

Информация об этом появилась в статье польского портала Onet.

Так, например, в посёлке Пяски на Балтийском море, находящемся вблизи российской границы, практически отсутствуют отдыхающие.

«Сейчас 13:00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота», — говорится в публикации.

Ранее польская туристка пожаловалась на русскую речь в турецкой Аланье.

В мае поляки устроили пляжно-барные войны с русскими туристами на турецких курортах.

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