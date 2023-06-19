Onet: польская туристка пожаловалась на русскую речь в турецкой Аланье

Туристка из Польши пожаловалась на русскую речь в районе турецкой Аланьи.

Об этом сообщает портал Onet.

«Я вижу кириллицу повсюду. На каждой вывеске, блоке, рекламе, плакате», — рассказала она.

Женщина сообщила, что на базаре она слышала только русскую речь.

Ранее директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что физическому насилию и дискриминации в странах ЕС подвергаются не только россияне, но и русскоговорящие граждане Украины и стран Прибалтики.