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Onet: польская туристка пожаловалась на русскую речь в турецкой Аланье

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Туристка из Польши пожаловалась на русскую речь в районе турецкой Аланьи.

Об этом сообщает портал Onet.

«Я вижу кириллицу повсюду. На каждой вывеске, блоке, рекламе, плакате», — рассказала она.

Женщина сообщила, что на базаре она слышала только русскую речь.

Ранее директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что физическому насилию и дискриминации в странах ЕС подвергаются не только россияне, но и русскоговорящие граждане Украины и стран Прибалтики.

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