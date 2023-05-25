Myśl Polska: поляки устроили пляжно-барные войны с русскими туристами на турецких курортах

Поляки устроили «пляжно-барные войны» с русскими туристами на курортах в Турции.

Об этом заявил обозреватель Конрад Ренкас в статье для Myśl Polska.

Отмечается, что поляки отказывались играть с русскими в волейбол и совершали на них «атаки в турецких барах».

«Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными», — написал Ренкас.

Как сообщает НСН со ссылкой на вице-президента РСТ, председателя комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрия Барзыкина, в первые месяцы текущего года 3,7 млн российских граждан выехали за границу с целью туризма.