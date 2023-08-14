Маск согласился с мнением британского аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ
Соответствующий комментарий он опубликовал в соцсети Х.
Отмечается, что Меркурис обвинил Вашингтон в саботаже и срыве переговоров между Москвой и Киевом в Турции.
Кроме того, аналитик подчеркнул, что США «требуют продолжения бойни» вместо диалога с Москвой.
«Точно», — прокомментировал пост аналитика Маск.
Ранее Маск отказал ВСУ, попросившим активировать для них спутники Starlink в районе Крыма.
Также Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине.