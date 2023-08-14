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Маск согласился с мнением британского аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ

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Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в украинском кризисе.

Соответствующий комментарий он опубликовал в соцсети Х.

Отмечается, что Меркурис обвинил Вашингтон в саботаже и срыве переговоров между Москвой и Киевом в Турции. 

Кроме того, аналитик подчеркнул, что США «требуют продолжения бойни» вместо диалога с Москвой.

«Точно», — прокомментировал пост аналитика Маск.

Ранее Маск отказал ВСУ, попросившим активировать для них спутники Starlink в районе Крыма.

Также Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине.

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