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NYT: Маск отказал ВСУ, попросившим активировать для них спутники Starlink в районе Крыма

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Глава SpaceX Илон Маск отказал украинским военным, попросившим активировать для них спутники связи Starlink в районе Крыма, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
NYT: Маск отказал ВСУ, попросившим активировать для них спутники Starlink в районе Крыма
  • Gettyimages.ru

«На Украине некоторые опасения оправдались, по словам людей, знакомых с ситуацией, господин Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта. В какой-то момент он отказал украинским военным в просьбе включить Starlink над Крымом», — пишет газета.

9 февраля советник офиса украинского президента Михаил Подоляк потребовал от американской компании SpaceX определиться, на чьей она стороне.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине.

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