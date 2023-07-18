Предприниматель Илон Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине.

«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства», — написал он в Twitter.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты вскоре объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1,3 млрд.

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США намерен оказать поддержку гражданскому обществу на Украине в борьбе против «дезинформации». Как следует из документа, с которым ознакомился RT, бюджет очередного проекта составит $5,5 млн.