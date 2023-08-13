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Шольц выступил за дипломатию для прекращения украинского конфликта

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости дипломатических усилий для прекращения украинского конфликта.
Шольц выступил за дипломатию для прекращения украинского конфликта
  • РИА Новости

По его словам, переговоры в Саудовской Аравии были важными, но при этом они были «только началом».

Он отметил, что в переговорах, помимо латиноамериканских и африканских стран, участвовал также Китай.

«Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным», — приводит РИА Новости слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что переговоры по Украине в саудовской Джидде не могут привести к результату, так как в них не участвовала Россия.

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