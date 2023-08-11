В случае отказа от мирных переговоров на российских условиях Украину ждёт катастрофа, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Киев потеряет ещё больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

По его словам, в Саудовской Аравии украинский президент Владимир Зеленский предлагал свой мирный план, но ему ответили, что он «живёт в иллюзиях».

Он отметил, что ни один из пунктов плана Зеленского не будет претворён в жизнь.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что переговоры по Украине в саудовской Джидде не могут привести к результату, так как в них не участвует Россия.