Hürriyet: Турция заявила о бесперспективности встречи в Джидде без участия России
- РИА Новости
Об этом пишет газета Hürriyet.
Как пишет издание, присутствовавшие на встрече страны ожидали разрешения ситуации вокруг зерновой сделки.
«Если Россия не будет присутствовать на переговорах, то никакого результата и решения не получить — об этом было заявлено в Джидде», — говорится в материале.
Отмечается, что делегация из Китая придерживалась схожей с Анкарой позиции.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что переговоры по Украине в саудовской Джидде не могут привести к результату, так как в них не участвует Россия.