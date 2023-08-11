Hürriyet: Турция заявила о бесперспективности встречи в Джидде без участия России

Турецкая делегация в ходе встречи в Саудовской Аравии по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине заявила о бесперспективности мероприятия без участия России.

Об этом пишет газета Hürriyet.

Как пишет издание, присутствовавшие на встрече страны ожидали разрешения ситуации вокруг зерновой сделки.

«Если Россия не будет присутствовать на переговорах, то никакого результата и решения не получить — об этом было заявлено в Джидде», — говорится в материале.

Отмечается, что делегация из Китая придерживалась схожей с Анкарой позиции.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что переговоры по Украине в саудовской Джидде не могут привести к результату, так как в них не участвует Россия.