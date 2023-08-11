Узнать больше

Hürriyet: Турция заявила о бесперспективности встречи в Джидде без участия России

Короткая ссылка
Турецкая делегация в ходе встречи в Саудовской Аравии по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине заявила о бесперспективности мероприятия без участия России.
Hürriyet: Турция заявила о бесперспективности встречи в Джидде без участия России
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Hürriyet.

Как пишет издание, присутствовавшие на встрече страны ожидали разрешения ситуации вокруг зерновой сделки.

«Если Россия не будет присутствовать на переговорах, то никакого результата и решения не получить — об этом было заявлено в Джидде», — говорится в материале.

Отмечается, что делегация из Китая придерживалась схожей с Анкарой позиции.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что переговоры по Украине в саудовской Джидде не могут привести к результату, так как в них не участвует Россия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить