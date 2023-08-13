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Премьер Саксонии высказался против поставок Киеву ракет Taurus

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Премьер-министр одной из федеральных земель ФРГ Саксонии Михаэль Кречмер выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus.
Премьер Саксонии высказался против поставок Киеву ракет Taurus
  • AP

«Я категорически против поставок крылатых ракет», — сказал Кречмер в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, правительство Германии постоянно нарушает собственные красные линии — сначала по вопросу поставок танков, теперь по крылатым ракетам.

Он призвал страны Запада проявлять новые дипломатические инициативы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сдержанно высказался о дискуссиях насчёт поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

Также в Das Erste отмечали, что ФРГ перепрограммирует ракеты перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России.

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