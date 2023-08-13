Премьер Саксонии высказался против поставок Киеву ракет Taurus
- AP
«Я категорически против поставок крылатых ракет», — сказал Кречмер в интервью журналу Der Spiegel.
По его словам, правительство Германии постоянно нарушает собственные красные линии — сначала по вопросу поставок танков, теперь по крылатым ракетам.
Он призвал страны Запада проявлять новые дипломатические инициативы.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сдержанно высказался о дискуссиях насчёт поставок Киеву крылатых ракет Taurus.
Также в Das Erste отмечали, что ФРГ перепрограммирует ракеты перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России.