Das Erste: ФРГ перепрограммирует ракеты перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России
- РИА Новости
В статье говорится, что сейчас германское Минобороны ведёт переговоры с представителями оборонной промышленности.
По данным СМИ, германское военное ведомство попросило производителя Taurus включить ограничение на целевое программирование в дальнобойные ракеты.
Уточняется, что канцлер ФРГ Олаф Шольц таким образом намерен исключить возможность нанесения Украиной ударов по территории России германскими ракетами.
Также в статье говорится, что Шольц планирует одобрить поставку таких ракет только после того, как убедится в наличии ограничений.
Перевод подготовлен ИноТВ.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине на текущий момент не является главным приоритетом для Берлина.