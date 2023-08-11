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Das Erste: ФРГ перепрограммирует ракеты перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России

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Германия намерена перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России, пишет Das Erste.
Das Erste: ФРГ перепрограммирует ракеты перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России
  • РИА Новости

В статье говорится, что сейчас германское Минобороны ведёт переговоры с представителями оборонной промышленности.

По данным СМИ, германское военное ведомство попросило производителя Taurus включить ограничение на целевое программирование в дальнобойные ракеты.

Уточняется, что канцлер ФРГ Олаф Шольц таким образом намерен исключить возможность нанесения Украиной ударов по территории России германскими ракетами.

Также в статье говорится, что Шольц планирует одобрить поставку таких ракет только после того, как убедится в наличии ограничений.

Перевод подготовлен ИноТВ.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине на текущий момент не является главным приоритетом для Берлина.

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