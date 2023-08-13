Newsweek: сближение России и Ливана уменьшает влияние США на Ближнем Востоке

Отношения между Россией и Ливаном уменьшают влияние США на Ближнем Востоке.

Об этом заявил обозреватель Том О'Коннор в газете Newsweek.

По его словам, Кремль наращивает влияние на Ближнем Востоке.

«В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам», — говорится в материале.

Ранее обозреватели Time заявили, что отношения стран Африки и России опровергают западный нарратив о том, что у Москвы «не осталось союзников», а российский президент Владимир Путин стал «изгоем» во всём мире.