Узнать больше

Newsweek: сближение России и Ливана уменьшает влияние США на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Отношения между Россией и Ливаном уменьшают влияние США на Ближнем Востоке.
Newsweek: сближение России и Ливана уменьшает влияние США на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом заявил обозреватель Том О'Коннор в газете Newsweek.

По его словам, Кремль наращивает влияние на Ближнем Востоке.

«В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам», — говорится в материале.

Ранее обозреватели Time заявили, что отношения стран Африки и России опровергают западный нарратив о том, что у Москвы «не осталось союзников», а российский президент Владимир Путин стал «изгоем» во всём мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить