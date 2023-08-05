Обозреватели Time заявили, что отношения стран Африки и России опровергают западный нарратив о том, что у Москвы «не осталось союзников», а российский президент Владимир Путин стал «изгоем» во всем мире.

В статье отмечается, что многие в США и Европе ощутили «беспокойство и тревогу», когда увидели, как нигерцы выходят на улицы с транспарантами в поддержку Путина и размахивают российскими флагами.

По данным газеты, такие кадры «резко контрастируют» с теми заявлениями, которыми «кормят» западную публику.

Кроме того, согласно публикации, Россия имеет «непомерно большое» влияние в Африке и на протяжении многих лет сохраняет на континенте «мощное дипломатическое присутствие».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой.

Также сообщалось, что Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине.