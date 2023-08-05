Time: ситуация в Африке опровергает миф Запада о том, что Путин стал «изгоем» во всем мире
В статье отмечается, что многие в США и Европе ощутили «беспокойство и тревогу», когда увидели, как нигерцы выходят на улицы с транспарантами в поддержку Путина и размахивают российскими флагами.
По данным газеты, такие кадры «резко контрастируют» с теми заявлениями, которыми «кормят» западную публику.
Кроме того, согласно публикации, Россия имеет «непомерно большое» влияние в Африке и на протяжении многих лет сохраняет на континенте «мощное дипломатическое присутствие».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой.
Также сообщалось, что Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине.