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Американские специалисты оценили ущерб от пожаров на Гавайях в $5,5 млрд

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Специалисты Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Соединённых Штатов и местного исследовательского центра сообщили, что восстановительные работы после пожаров на острове Мауи на Гавайях обойдутся приблизительно в $5,52 млрд.
Американские специалисты оценили ущерб от пожаров на Гавайях в $5,5 млрд
  • AP
  • © Rick Bowmer

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на доклад специалистов.

Ранее на Гавайях был объявлен режим ЧС из-за природных пожаров.

По последним данным, в результате пожаров погибли 89 человек.

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