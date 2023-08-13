Американские специалисты оценили ущерб от пожаров на Гавайях в $5,5 млрд

Специалисты Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Соединённых Штатов и местного исследовательского центра сообщили, что восстановительные работы после пожаров на острове Мауи на Гавайях обойдутся приблизительно в $5,52 млрд.

AP

© Rick Bowmer