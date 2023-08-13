Американские специалисты оценили ущерб от пожаров на Гавайях в $5,5 млрд
Специалисты Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Соединённых Штатов и местного исследовательского центра сообщили, что восстановительные работы после пожаров на острове Мауи на Гавайях обойдутся приблизительно в $5,52 млрд.
- AP
- © Rick Bowmer
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на доклад специалистов.
Ранее на Гавайях был объявлен режим ЧС из-за природных пожаров.
По последним данным, в результате пожаров погибли 89 человек.
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