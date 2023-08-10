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На Гавайях объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

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Вице-губернатор штата Гавайи Сильвия Люк объявила о режиме ЧС в штате для привлечения Национальной гвардии к борьбе с бушующими лесными пожарами.
На Гавайях объявлен режим ЧС из-за природных пожаров
  • AFP
  • © Carter Barto

Об этом сообщает ABC News.

«На Гавайях в условиях лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации, требующий федеральной поддержки», — говорится в сообщении.

Также CNN со ссылкой на пресс-конференцию главы департамента транспорта Гавайев Эда Сниффена сообщил, что с Мауи было эвакуировано более 11 000 человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 36 человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях.

Очаги возгорания зафиксированы на острове Мауи, некоторые из них достигают площади 400 га

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