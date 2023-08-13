В Германии сообщили о решении Rheinmetall передать Украине беспилотники LUNA NG
Об этом пишет Bild am Sonntag.
Отмечается, что в комплект БПЛА входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта.
По данным газеты, LUNA NG обладают возможностью бесшумного запуска на любой местности и полётов на высоте 5 км.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сдержанно высказался о дискуссиях насчёт поставок Киеву крылатых ракет Taurus.
Также в Messenger отметили, что страны Запада переоценили способность ВСУ использовать их технику.