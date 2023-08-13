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В Германии сообщили о решении Rheinmetall передать Украине беспилотники LUNA NG

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Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит ВСУ современный разведывательный беспилотник LUNA NG.

Об этом пишет Bild am Sonntag.

Отмечается, что в комплект БПЛА входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта.

По данным газеты, LUNA NG обладают возможностью бесшумного запуска на любой местности и полётов на высоте 5 км.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сдержанно высказался о дискуссиях насчёт поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

Также в Messenger отметили, что страны Запада переоценили способность ВСУ использовать их технику.

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