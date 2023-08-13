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Guancha: планы США по истощению России руками Киева полностью провалились

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Обозреватель Guancha Дау Ланьцзян заявил, что стратегия Вашингтона по ослаблению России путём опосредованного конфликта на Украине провалилась.

«Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью провалилась», — сказал журналист.

При этом он подчеркнул, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский и его администрация «уже не могут повернуть назад». Поэтому, по словам Ланьцзян, они «не находят себе места из-за тревоги».

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ потеряли около 60 тыс. солдат в контрнаступлении.

В Hill отметили, что просчёты в оценке сил ВСУ перед контрнаступлением стали подарком для России.

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