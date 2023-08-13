Guancha: планы США по истощению России руками Киева полностью провалились
«Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью провалилась», — сказал журналист.
При этом он подчеркнул, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский и его администрация «уже не могут повернуть назад». Поэтому, по словам Ланьцзян, они «не находят себе места из-за тревоги».
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ потеряли около 60 тыс. солдат в контрнаступлении.
В Hill отметили, что просчёты в оценке сил ВСУ перед контрнаступлением стали подарком для России.