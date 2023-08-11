Hill: просчёты в оценке сил ВСУ перед контрнаступлением стали подарком для России
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Такое мнение выразил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill.
По его словам, «аналитическая база» для контрнаступления ВСУ «была сфальсифицирована с самого начала».
«Для России текущая политическая динамика в США и Европе бесценна», — отметил Хумински.
Он выразил мнение, что Москва сможет использовать это в своих интересах.
Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос ранее признал, что российская армия серьёзно подготовилась к контрнаступлению украинских войск на Запорожском направлении.