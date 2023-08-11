Просчёты при подготовке контрнаступления ВСУ сыграли на руку России.

Такое мнение выразил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill.

По его словам, «аналитическая база» для контрнаступления ВСУ «была сфальсифицирована с самого начала».

«Для России текущая политическая динамика в США и Европе бесценна», — отметил Хумински.

Он выразил мнение, что Москва сможет использовать это в своих интересах.

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос ранее признал, что российская армия серьёзно подготовилась к контрнаступлению украинских войск на Запорожском направлении.