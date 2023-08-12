Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ потеряли около 60 тысяч солдат в контрнаступлении

Решение о начале контрнаступления без необходимого оружия привело к огромным потерям в личном составе ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тыс. солдат — это безумно высокие цифры... На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Джонсона, у Украины изначально не было шанса на успех, однако западные политики убеждали украинского президента Владимира Зеленского в обратном.

Он добавил, что главной причиной разгрома ВСУ стало отсутствие нужного количества техники и систем ПВО.

Ранее в CNN заявили, что провальное наступление ВСУ станет большой политической проблемой для президента Украины Владимира Зеленского в США.

Также военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.