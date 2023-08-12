Узнать больше

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ потеряли около 60 тысяч солдат в контрнаступлении

Короткая ссылка
Решение о начале контрнаступления без необходимого оружия привело к огромным потерям в личном составе ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ потеряли около 60 тысяч солдат в контрнаступлении
  • AP

«В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тыс. солдат — это безумно высокие цифры... На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Джонсона, у Украины изначально не было шанса на успех, однако западные политики убеждали украинского президента Владимира Зеленского в обратном.

Он добавил, что главной причиной разгрома ВСУ стало отсутствие нужного количества техники и систем ПВО.

Ранее в CNN заявили, что провальное наступление ВСУ станет большой политической проблемой для президента Украины Владимира Зеленского в США.

Также военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить