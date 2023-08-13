Украинский экс-министр Милованов: напряжение между Украиной и Польшей приведёт к расколу
Об этом пишет Washingon Post.
«Ошибки возможны, и, если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», — сказал экс-министр.
Кроме того, по его словам, напряжение в двусторонних отношениях свидетельствует об усталости от конфликта.
Ранее польский политолог Ян Матковский заявил, что Киев ведёт себя по-хамски с Варшавой.
Также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Польша прекратит быть «близким другом» Киева после окончания СВО.