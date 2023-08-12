Андреа Гонсалес Надер заменит убитого эквадорского политика на выборах президента

Кандидат в вице-президенты Эквадора Андреа Гонсалес Надер заменит недавно убитого Фернандо Вильявисенсио на выборах — её назначили новым кандидатом от движения «Строй».

«Андреа Гонсалес Надер была выбрана Фернандо Вильявисенсио и движением «Строй» для замены президента в случае его отсутствия... Гонсалес будет зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента», — говорится в заявлении движения в Twitter.

Ранее сообщалось, что неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. По последним данным, шестерых подозреваемых в преступлении задержали.

В Эквадоре объявили режим ЧП на 60 дней после убийства.

По данным источника Bloomberg, власти США рассматривают возможность отправки агентов ФБР в Эквадор для расследования.