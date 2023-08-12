Андреа Гонсалес Надер заменит убитого эквадорского политика на выборах президента
«Андреа Гонсалес Надер была выбрана Фернандо Вильявисенсио и движением «Строй» для замены президента в случае его отсутствия... Гонсалес будет зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента», — говорится в заявлении движения в Twitter.
Ранее сообщалось, что неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. По последним данным, шестерых подозреваемых в преступлении задержали.
В Эквадоре объявили режим ЧП на 60 дней после убийства.
По данным источника Bloomberg, власти США рассматривают возможность отправки агентов ФБР в Эквадор для расследования.