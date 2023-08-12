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На конференции по ДНЯО в Вене не удалось согласовать консенсусный документ

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По итогам сессии подготовительного комитета конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Вене не удалось выйти на консенсусный итоговый документ, заявили представители российской делегации.
На конференции по ДНЯО в Вене не удалось согласовать консенсусный документ
  • Gettyimages.ru

В рамках заседаний дипломаты обсудили вопросы о ядерном разоружении, нераспространении ядерного оружия и мирном использовании атомной энергетики.

«Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счётов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось», — приводит заявление представителей российской делегации РИА Новости.

В ходе встречи удалось принять только процедурный доклад.

Следующая конференция по теме Договора назначена на 2026 год в Нью-Йорке.

1 июля заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил о попытках НАТО надавить на Россию и КНР ради собственного господства в ядерном вооружении.

По его словам, США и их союзники пытаются использовать ДНЯО для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций.

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