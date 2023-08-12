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Погранохрана Польши применила водомёты против пытавшихся пересечь границу мигрантов

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Польские пограничники применили водомёты против мигрантов, которые предприняли попытку пересечь польско-белорусскую границу.
Погранохрана Польши применила водомёты против пытавшихся пересечь границу мигрантов
  • Gettyimages.ru

Об этом польская погранслужба сообщила в своих социальных сетях.

По данным ведомства, границу попытались пересечь 106 человек, среди которых числились граждане Конго и Эритреи.

Погранохрана утверждает, что у одного из мигрантов был при себе нож.

«На место была направлена машина Tajfun с водомётами. Пересечение границы было предотвращено», — приводит сообщение РИА Новости.

9 августа сотрудники польских силовых структур вытеснили группу мигрантов через заграждение на границу Белоруссии и в процессе применяли насилие.

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