Погранохрана Польши применила водомёты против пытавшихся пересечь границу мигрантов

Польские пограничники применили водомёты против мигрантов, которые предприняли попытку пересечь польско-белорусскую границу.

Об этом польская погранслужба сообщила в своих социальных сетях.

По данным ведомства, границу попытались пересечь 106 человек, среди которых числились граждане Конго и Эритреи.

Погранохрана утверждает, что у одного из мигрантов был при себе нож.

«На место была направлена машина Tajfun с водомётами. Пересечение границы было предотвращено», — приводит сообщение РИА Новости.

9 августа сотрудники польских силовых структур вытеснили группу мигрантов через заграждение на границу Белоруссии и в процессе применяли насилие.