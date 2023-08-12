Погранохрана Польши применила водомёты против пытавшихся пересечь границу мигрантов
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Об этом польская погранслужба сообщила в своих социальных сетях.
По данным ведомства, границу попытались пересечь 106 человек, среди которых числились граждане Конго и Эритреи.
Погранохрана утверждает, что у одного из мигрантов был при себе нож.
«На место была направлена машина Tajfun с водомётами. Пересечение границы было предотвращено», — приводит сообщение РИА Новости.
9 августа сотрудники польских силовых структур вытеснили группу мигрантов через заграждение на границу Белоруссии и в процессе применяли насилие.