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Экс-агент MI6 Крук: страны Запада не в состоянии создать бесполётную зону над Украиной

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Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук выразил уверенность, что западные страны не в состоянии создать бесполётную зону над Украиной.
Экс-агент MI6 Крук: страны Запада не в состоянии создать бесполётную зону над Украиной
  • AFP

Об этом эксперт сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Бесполётной зоны над Украиной сейчас нет, потому что создать её невозможно», — констатировал Крук.

По его словам, создание такой зоны приведёт к прямому столкновению Запада с Россией.

Крук добавил, что создание бесполётной зоны невозможно ещё и потому, что у России имеются лучшие системы противовоздушной обороны в мире.

В августе прошлого года замглавы МИД Украины Николай Точицкий призвал ввести бесполётную зону над украинскими АЭС.

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