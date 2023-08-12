Экс-агент MI6 Крук: страны Запада не в состоянии создать бесполётную зону над Украиной
- AFP
Об этом эксперт сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Бесполётной зоны над Украиной сейчас нет, потому что создать её невозможно», — констатировал Крук.
По его словам, создание такой зоны приведёт к прямому столкновению Запада с Россией.
Крук добавил, что создание бесполётной зоны невозможно ещё и потому, что у России имеются лучшие системы противовоздушной обороны в мире.
В августе прошлого года замглавы МИД Украины Николай Точицкий призвал ввести бесполётную зону над украинскими АЭС.