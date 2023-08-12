Экс-агент MI6 Крук: страны Запада не в состоянии создать бесполётную зону над Украиной

Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук выразил уверенность, что западные страны не в состоянии создать бесполётную зону над Украиной.

Об этом эксперт сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Бесполётной зоны над Украиной сейчас нет, потому что создать её невозможно», — констатировал Крук.

По его словам, создание такой зоны приведёт к прямому столкновению Запада с Россией.

Крук добавил, что создание бесполётной зоны невозможно ещё и потому, что у России имеются лучшие системы противовоздушной обороны в мире.

В августе прошлого года замглавы МИД Украины Николай Точицкий призвал ввести бесполётную зону над украинскими АЭС.