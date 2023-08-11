Минюст США: спецпрокурор решит сам, выдвигать ли Хантеру Байдену обвинения

Решение о том, выдвигать ли обвинения в адрес сына президента США Хантера Байдена, примет спецпрокурор по итогам расследования, сообщил министр юстиции Меррик Гарланд.

«В качестве спецпрокурора он продолжит обладать полномочиями, которыми пользовался ранее, по надзору над расследованием и выработке решений о том, выдвигать ли обвинения и, если да, где и когда», — цитирует министра ТАСС.

11 августа стало известно, что расследованием дела сына президента США Джо Байдена Хантера будет заниматься спецпрокурор из штата Делавэр Дэвид Уайсс.

Председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей Джеймс Комер ранее заявил, что Джо Байден публично лгал о своём незнании и невовлечённости в бизнес-сделки своего сына Хантера.