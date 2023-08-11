YouТube удалил канал Скотта Риттера

Администрация YouTube удалила канал бывшего американского морпеха Скотта Риттера за «разжигание ненависти». Как отметил сам эксперт, ему не были представлены примеры нарушений. В своём аккаунте в Twitter он отметил, что своими действиями видеохостинг демонстрирует признаки «болезни русофобии, охватившей Америку и американские соцсети».

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Как отметил бывший инспектор ООН по вооружениям, речь идёт о канале «Шоу Скотта Риттера». «Знание — сила, невежество — слабость. YouTube своими действиями ослабляет Америку и американцев», — сказал Риттер. 11 марта администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством. Также компания будет удалять весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».