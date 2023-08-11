YouТube удалил канал Скотта Риттера
- Gettyimages.ru
Как отметил бывший инспектор ООН по вооружениям, речь идёт о канале «Шоу Скотта Риттера».
«Знание — сила, невежество — слабость. YouTube своими действиями ослабляет Америку и американцев», — сказал Риттер.
11 марта администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством.
Также компания будет удалять весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».