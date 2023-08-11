Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские корабли у Аляски напугали США

Российские и китайские корабли в районе Аляски напугали американцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, что это был сигнал для нас. Что они тоже могут сделать то, что мы делали годами», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что США периодически заплывают в чужие территориальные воды, проходят Тайваньский пролив на боевых кораблях.

По его словам, США похожи на школьного хулигана, который получил сдачи.

В конце июля сообщалось, что российские и китайские боевые корабли приступили к третьему совместному патрулированию в акватории Тихого океана.