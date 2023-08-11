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В МИД Венесуэлы заявили о готовности страны присоединиться к БРИКС

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Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в интервью корреспонденту ТАСС о готовности страны присоединиться к БРИКС.

По его словам, Венесуэла считает БРИКС новым способом мироустройства и готова внести вклад в дальнейшее развитие этой организации.

«Венесуэла рассматривает БРИКС как новый выбор для мира, новый выбор единства», — сказал Хиль.

Кроме того, дипломат отметил, что Венесуэла имеет развитую инфраструктуру и может стать «точкой энергетической опоры для БРИКС».

Ранее сообщалось, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Венесуэлы в БРИКС требует концептуального обсуждения.

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