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Песков: вступление Венесуэлы в БРИКС требует концептуального обсуждения

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что тема вступления Венесуэлы в БРИКС требует концептуального обсуждения с партнёрами.
Песков: вступление Венесуэлы в БРИКС требует концептуального обсуждения
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Это очень важная тема — расширенческая проблематика. Как мы уже с вами говорили, она будет на повестке дня саммита», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что вступление в БРИКС новых участников является предметом дискуссии стран — членов объединения.

2 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на то, что на предстоящем саммите БРИКС его страну примут в межгосударственное объединение. По его словам, это нужно Каракасу, чтобы «учиться, поддерживать и помогать».

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