Песков: вступление Венесуэлы в БРИКС требует концептуального обсуждения
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Это очень важная тема — расширенческая проблематика. Как мы уже с вами говорили, она будет на повестке дня саммита», — добавил он.
Ранее Песков заявил, что вступление в БРИКС новых участников является предметом дискуссии стран — членов объединения.
2 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на то, что на предстоящем саммите БРИКС его страну примут в межгосударственное объединение. По его словам, это нужно Каракасу, чтобы «учиться, поддерживать и помогать».