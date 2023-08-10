Пентагон: США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-мм снарядов до 24 тысяч в месяц

Соединённые Штаты нарастили выпуск поставляемых Украине 155-мм снарядов с 14 тыс. до 24 тыс. в месяц.

Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-мм снарядов с примерно 14 тыс. в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тыс.», — сообщил он.

По его словам, власти США намерены довести их производство до 80 тыс. в 2024 году.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что общий объём помощи, предоставленной странами НАТО, Евросоюза (ЕС) и их союзниками киевскому режиму, превысил $160 млрд.