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В Индии заявили о начале экспорта томатов на фоне роста их цены на 1400%

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Индия собирается начать экспортировать томаты из Непала из-за роста их цены на 1400%. Об этом заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман в ходе выступления в нижней палате парламента.
В Индии заявили о начале экспорта томатов на фоне роста их цены на 1400%
  • Gettyimages.ru
  • © Caspar Benson

Она рассказала, что первая партия импортированных томатов поступит в города Варанаси, Лакхнау и Канпур, которые находятся на севере Индии. По словам министра, Национальная кооперативная федерация потребителей продаст помидоры в Дели по субсидированной цене в эти выходные, закупив их в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Карнатака.

«Национальная кооперативная федерация потребителей Индии планирует крупную распродажу помидоров в Дели по субсидированной цене 70 рупий за килограмм в эти выходные, она охватит все уголки Дели», — передаёт РИА Новости слова Ситхараман.

Ранее сообщалось, что экспорт товаров из Тюменской области в Индию превысил $5,1 млн, а импорт — $6 млн.

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