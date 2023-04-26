Экспорт товаров из Тюменской области в Индию превысил $5,1 млн

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Тюменская делегация приняла участие в деловой встрече представителей российских и индийских компаний. Регион представлял генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.
Экспорт товаров из Тюменской области в Индию превысил $5,1 млн
  • AP

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

В настоящее время экспорт тюменских товаров в Индию достиг $5,1 млн, импорт — $6 млн.

Пуртов предложил развивать промышленную и торговую кооперацию совместно с индийскими коллегами, а также изучить возможности сотрудничества в сфере логистики и новых объединённых проектов.

Также стало известно, что в сотрудничестве с Нижегородской областью заинтересован Кот-д'Ивуар, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

Директор департамента внешних связей Ольга Гусева провела встречу с делегацией, в которую вошли главы предприятий сельского хозяйства и компаний, занимающихся строительством и добычей полезных ископаемых.

«Сотрудничество со странами Африканского континента — приоритетное направление для Нижегородской области», — отметила Гусева.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия подписали соглашения на 1 млрд рублей.

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