В Англии число людей, ожидающих плановых больничных услуг, достигло рекордного уровня

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, забастовки в стране существенно повлияли на процесс проведения плановых приёмов и процедур. Так, около 778 000 визитов в медицинские учреждения было перенесено.

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Об этом сообщает Sky News. Уточняется, что по состоянию на конец июня 7,6 млн человек ожидали возможности получить медицинскую помощь. По оценкам, число людей, ожидающих лечения более 18 месяцев, составило на конец июня 7177 человек. Ранее сообщалось, что сотрудники британского завода в графстве Айршир, где производятся ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на территорию Украины, объявили забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда.